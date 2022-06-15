Komşusunun köpeği saldırdı, bacağına 20 dikiş atıldı - Son Dakika
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Komşusunun köpeği saldırdı, bacağına 20 dikiş atıldı

15.06.2022 12:03
Komşusunun köpeği saldırdı, bacağına 20 dikiş atıldı

BURDUR'da komşusuna ait Kangal cinsi köpeğin ısırdığı Abdurrahman Öztürk'ün (64) bacağına kaldırıldığı hastanede 20 dikiş atıldı.

BURDUR'da komşusuna ait Kangal cinsi köpeğin ısırdığı Abdurrahman Öztürk'ün (64) bacağına kaldırıldığı hastanede 20 dikiş atıldı. Öztürk, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Emek Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde oturan Abdurrahman Öztürk'e, dün öğle saatlerinde komşusunun Kangal cinsi köpeği saldırdı. Köpeğin sağ bacağından 3 kez ısırdığı Öztürk'e, Burdur Devlet Hastanesi'nde 20 dikiş atıldı. Öztürk, "Komşumun evinin etrafında 5 köpek var. Daha önce de uyarmıştık. 1 ay önce bir çocuğa saldırmıştı. Çocuğu kurtardık. Bahçede domates fidelerine bakmak için indim. Zincirini kırmış, hücum etti. Boğuştuk, yıktı beni" dedi.

Köpeğin, kendisine yardıma gelen sağlık ekiplerine de saldırdığını anlatan Öztürk, "10 dakika kadar müdahale edemediler. 'Hayvan hakları' deniliyor ama böyle de olmaz. Aç bırakılıyor galiba, yoldan geçene saldırıyor. İki yıl önce de kuzularıma saldırdı. Komşu diye bir şey demedim ama bu saatten sonra şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

Öztürk, tedavisinin ardından polis merkezine giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.


Komşusunun köpeği saldırdı, bacağına 20 dikiş atıldı
Komşusunun köpeği saldırdı, bacağına 20 dikiş atıldı
Komşusunun köpeği saldırdı, bacağına 20 dikiş atıldı
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Kaynak: DHA

Osmangazi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Komşusunun köpeği saldırdı, bacağına 20 dikiş atıldı - Son Dakika
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