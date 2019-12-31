Komşusunun köpeğini av tüfeğiyle vurdu - Son Dakika
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Komşusunun köpeğini av tüfeğiyle vurdu

6 saat önce

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, ana okulu öğretmeni E.U., 'golden' cinsi köpeğiyle çiftleşip, ırkını bozacağı gerekçesiyle emekli öğretmen komşusu Aydemir Şahin'in köpeğini av tüfeğiyle vurdu.

Komşusunun köpeğini av tüfeğiyle vurdu, System.String[]

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, ana okulu öğretmeni E.U., 'golden' cinsi köpeğiyle çiftleşip, ırkını bozacağı gerekçesiyle emekli öğretmen komşusu Aydemir Şahin'in köpeğini av tüfeğiyle vurdu. Yaralı köpek, hayvan hastanesinde tedaviye alınırken, Şahin şikayetçi oldu.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Derekeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Anaokulu öğretmeni E.U. iddiaya göre 'golden' cinsi köpeğiyle çiftleşip, ırkını bozacağı gerekçesiyle komşusu Aydemir Şahin'in sahiplendiği sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği köpek, kanlar içinde yere yığıldı. Emekli öğretmen Şahin, köpeği hemen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

Vücuduna 40 saçma isabet eden köpek veterinerlerin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedaviye alındı. Köpeğin, durumunun kritik olduğu öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Aydemir Şahin'in şikayeti üzerine jandarma, E.U.'yu gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen E.U.'nun, "Benim vurduğumu ispat etsinler" dediği öğrenildi.

'HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ'

Yaşananlara tepki gösteren Aydemir Şahin, "Köpeğimiz sokakta gezen bir köpek değil, yazlığımızın bahçesinde geziyor. Yürüyüşe dahi bizimle çıkıyor. Komşumuzun bu olaydan önce kızım ve baldızıma, 'köpeğinizi ya sokakta görmeyeceğim ya da öldüreceğim' diyerek tehdit ettiğini duydum. Köpeğimiz 40 saçmayla yaralandı. Gerekçe olarak 'golden' cinsi köpeğini gösteriyormuş. Bizim köpeğimiz sokak köpeği olduğu için onun köpeğiyle çiftleşirse ırkı bozulurmuş. Kendisinin bölgedeki diğer insanların köpeklerini de toplatıp, belediyeye verdiğini duyduk. Biz sokak köpeklerinin yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şahıs bir anaokulu öğretmeni. Hakkımızı arayacağız" dedi.


19 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:29 Kaynak: DHA
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