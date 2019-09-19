Komşusunun otomobilinden hırsızlık yapan şahsı parmak izi ele ver

Komşusunun otomobilinden hırsızlık yapan şahsı parmak izi ele verdi

Araçtan hırsızlık yapan kişi komşu çıktı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da, bir kişi otomobilden hırsızlık yaparak kayıplara karıştı. Zanlı, kapı kolunda bıraktığı parmak izinden ve güvenlik kamera görüntülerinden yakalandı. Zanlı, araç sahibinin komşusu çıktı.

İddiaya göre 8 Eylül Pazar gecesi, ilçeye bağlı Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir otomobilden hırsızlık olayı yaşandı.

Araçtaki hırsızlık olayı ile ilgili yapılan şikayet üzerine çalışma yapan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve olayın yaşandığı araçta inceleme yapan polis, otomobil kapısının kolunda bırakılan son parmak izinin peşine düştü. Yürütülen soruşturmada, otomobilden yapılan hırsızlığın, araç sahibinin komşusu olduğu öne sürülen ve aynı mahallede oto tamirciliği yaptığı belirtilen Naci A. adlı kişi tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Olaydan 4 gün sonra tamirhanesinde gözaltına alınan A., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte taraftan olayın gerçekleştiği anlar çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde, şüpheli kişi, gece otomobile arkadan dolanıp kelebek camından açtığı aracın ön kapısından girerek olayı gerçekleştiriyor. Kısa sürede yaşanan olayın ardından Naci A. adlı şüpheli, gecenin karanlığında araçtan uzaklaşarak kayboluyor.