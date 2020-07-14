Komşusunun saldırısına uğrayan adam olaya ilişkin konuştu - Son Dakika

Komşusunun saldırısına uğrayan adam olaya ilişkin konuştu

Bakırköy'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu ve onun 2 oğlunun saldırısına uğrayan İskender Karaduman ilk duruşmanın görülmesinin ardından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakırköy'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu ve onun 2 oğlunun saldırısına uğrayan İskender Karaduman ilk duruşmanın görülmesinin ardından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaduman kendisinin hala taciz edildiğini söyleyerek adalet istediğini belirtti.

Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti


Bakırköy'de 12 Aralık 2019'da İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman'ı darp etmişti. Mağdur İskender Karaduman ilk duruşmanın görülmesinin ardından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.


"Kapımı kırıp içeri girdiler"


Olay günü komşusu Ali Şenyüzlü'ye mesaj attığını söyleyen Karaduman "Kendilerine sesten dolayı rahatsız olduğumu belirttim. Aradan bir süre geçtikten sonra tekrar mesaj atarak 'Ayıp oluyor yani lütfen biraz daha sessiz olun' dedim. Beni telefonla arayıp bağırıp çağırıp küfür etmeye başladılar. Telefonu kapatır kapatmaz 3 kişi birden baba ve 2 oğlu kapımı tekmelemeye başladılar. Kapımı kırdılar ve içeri girdiler. Eşim ve çocuklarımın önünde salonun ortasına kadar sürüklediler. Babaları salonun ortasında diziyle bastırdı, diğer 2 oğlu da yumruklamaya başladı" dedi.


"Adaletin yerini bulmasını istiyoruz"


Eşinin olaydan etkilendiğini söyleyen İskender Karaduman "Psikolojik tedavi aldı. İlaçlarla ayakta duruyor. 2 tane oğlum var 10 yaşında eve girmek istemiyorlar korkudan. Ailecek bu olaydan ciddi şekilde etkilendik. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.


"Hala beni taciz ediyorlar"


Sanıkların tutuksuz yargılandığını da dile getiren Karaduman "Hala ellerini kollarını sallaya sallaya dışarıda dolaşıyorlar. Apartmanın içerisine yabancı insanlar gönderip binanın içerisinde cep telefonları ile tespit yapıyorlar. Arabalarını tam evimin karşısına benim göreceğim yere park ediyorlar. Hala beni taciz ediyorlar. Bugün duruşmamız vardı. İşin ilginci karşı tarafın avukatı evime girip beni darp eden kişilerin kendilerini meşru müdafaa ettiklerini söyledi. Hakim Bey bile bu duruma şaşırdı. Ailece çok zor günler geçiriyoruz. Umarım adalet yerini bulur bu insanlar hak ettikleri cezayı alırlar" şeklinde açıklamamalarda bulundu.


Olayın geçmişi


Bakırköy'de 12 Aralık 2019'da İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman'ı darp etmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede baba ve 2 oğlunun, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. - İSTANBUL

Bakırköy, İskender, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunun saldırısına uğrayan adam olaya ilişkin konuştu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:58 Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:48 Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
16:58
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
15:48
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 17:35:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Komşusunun saldırısına uğrayan adam olaya ilişkin konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]