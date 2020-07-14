Komşusunun saldırısına uğrayan adam olaya ilişkin konuştu - Son Dakika

Bakırköy'de "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusu ve onun 2 oğlunun saldırısına uğrayan İskender Karaduman ilk duruşmanın görülmesinin ardından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaduman kendisinin hala taciz edildiğini söyleyerek adalet istediğini belirtti.

Bakırköy'de 12 Aralık 2019'da İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman'ı darp etmişti. Mağdur İskender Karaduman ilk duruşmanın görülmesinin ardından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KAPIMI KIRIP İÇERİ GİRDİLER"

Olay günü komşusu Ali Şenyüzlü'ye mesaj attığını söyleyen Karaduman "Kendilerine sesten dolayı rahatsız olduğumu belirttim. Aradan bir süre geçtikten sonra tekrar mesaj atarak 'Ayıp oluyor yani lütfen biraz daha sessiz olun' dedim. Beni telefonla arayıp bağırıp çağırıp küfür etmeye başladılar. Telefonu kapatır kapatmaz 3 kişi birden baba ve 2 oğlu kapımı tekmelemeye başladılar. Kapımı kırdılar ve içeri girdiler. Eşim ve çocuklarımın önünde salonun ortasına kadar sürüklediler. Babaları salonun ortasında diziyle bastırdı, diğer 2 oğlu da yumruklamaya başladı" dedi.

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ"

Eşinin olaydan etkilendiğini söyleyen İskender Karaduman "Psikolojik tedavi aldı. İlaçlarla ayakta duruyor. 2 tane oğlum var 10 yaşında eve girmek istemiyorlar korkudan. Ailecek bu olaydan ciddi şekilde etkilendik. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HALA BENİ TACİZ EDİYORLAR"

Sanıkların tutuksuz yargılandığını da dile getiren Karaduman "Hala ellerini kollarını sallaya sallaya dışarıda dolaşıyorlar. Apartmanın içerisine yabancı insanlar gönderip binanın içerisinde cep telefonları ile tespit yapıyorlar. Arabalarını tam evimin karşısına benim göreceğim yere park ediyorlar. Hala beni taciz ediyorlar. Bugün duruşmamız vardı. İşin ilginci karşı tarafın avukatı evime girip beni darp eden kişilerin kendilerini meşru müdafaa ettiklerini söyledi. Hakim Bey bile bu duruma şaşırdı. Ailece çok zor günler geçiriyoruz. Umarım adalet yerini bulur bu insanlar hak ettikleri cezayı alırlar" şeklinde açıklamamalarda bulundu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy'de 12 Aralık 2019'da İskender Karaduman alt komşusuna "gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atmıştı. Mesaja sinirlenen alt komşu Ali Şenyüzlü ile oğulları Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü birlikte yukarı çıkarak İskender Karaduman'ı darp etmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede baba ve 2 oğlunun, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

(İHA)