Komşusunun silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Komşusunun silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Komşusunun silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı komşusunun silahla yaraladığı şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Komşusunun silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı komşusunun silahla yaraladığı şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 16 Aralık tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Zembik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta karşı karşıya bulunan 2 apartmanda yaşayan Muharrem A. ile Savaş Çalım ve Barış Çalım kardeşler arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada belindeki tabancayı çıkartan Muharrem A. ateş etti. Barış Çalım vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirdi. İhbar üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Barış Çalım Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Barış Çalım tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 gün sonra hayatını kaybetti. Olay günü gözaltına alınan Muharrem A. ise sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Yeniköy Mahallesi, Başiskele, Kocaeli, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı
Fransa'da polisler, fotoğrafı göstermedi diye gazeteciyi gözaltına aldılar Kanlı pusu! Muhtara sokak ortasında kurşun yağdırdılar Deprem korkusuyla oğlunun yanına taşınan kadın balkondan düşerek öldü

Son Dakika Haberleri
00:50 Romanya'da komünist dönemi sona erdiren devrimin üzerinden otuz yıl geçti - Son Dakika Haber
00:50 Binali Yıldırım, "Bizim geleneğimizde sömürmek yok" - Son Dakika Haber
00:25 Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika Haber
00:18 22 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
23:51 Eber Gölü'nde yangın - Son Dakika Haber
23:44 Libya'da UHM güçleri, Hafter mevzilerine saldırı başlattı: Çok sayıda bölge el değiştirdi - Son Dakika Haber
23:30 Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 01:03:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Komşusunun silahla vurduğu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]