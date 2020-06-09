Komşusunun tarlasına sıçrayan alevleri söndürürken öldü - Son Dakika

Komşusunun tarlasına sıçrayan alevleri söndürürken öldü

İZMİR'in Bergama ilçesinde, bahçesindeki otları yakarken yan komşusunun tarlasına sıçrayan alevleri söndürmeye çalışan Celal Alp (54), yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Bergama ilçesinde, bahçesindeki otları yakarken yan komşusunun tarlasına sıçrayan alevleri söndürmeye çalışan Celal Alp (54), yaşamını yitirdi. Yangın, dün saat 16.00 sıralarında, Bergama'nın kırsal Ferizler Mahallesi, Çardaktepe mevkiindeki tarlada çıktı. Tarlasında temizlik yapan Celal Alp, çıkan otları ateşe verdi. Bu sırada alevler, yan komşusunun arpa ekili tarlasına sıçradı. Alp, yangına müdahale ederken, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak kısa sürede alevleri söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından tarlaya giren itfaiye ekipleri Alp'in yanmış cesedini buldu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alp'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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