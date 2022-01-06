Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı! - Son Dakika

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Naciye Olgusay'ın evine gelen bir kişi zili çaldı.

Dört çocuk annesi kadın kapıyı açınca, pardösülü ve yüzü tülbentle kapalı kadın kılığında biriyle karşılaştı. Korkuya kapılan kadın kapıyı kapatmak istedi.Ancak başaramadı. Daha sonradışarıya çıkarak yardım istedi.

BAŞINA ÇEKİÇLE 10'DAN FAZLA DEFA VURDU

Ancak bu sırada saldırgan 52 yaşındaki kadının başına çekiçle vurmaya başladı. Olsunsay'ın bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheli elindeki çekici bırakıp kaçtı. Başına 10'dan fazla çekiç darbesi alan kadın, yardımına koşan komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. Naciye Olgusay'ın başına 10 dikiş atıldığı öğrenildi.

SALDIRGAN KOMŞUSU ÇIKTI

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Polisi çalışma başlattı. Çevrede çok sayıda güvenlik kamerasından görüntü alındı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadın kılığında olay yerinden kaçan şüphelinin bir binaya girdiğini belirledi.

Bir binaya giren şüphelinin, pardösü ve başörtüsünü çıkararak binadan çıktığı anlaşıldı. Kadın kılığına bürünen adamın, Naciye Olgusay'ın komşusu V.E. olduğu anlaşıldı.

TAZMİNAT PARASINI ALMAK İÇİN SALDIRDI İDDİASI

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin, neden çekiçle saldırdığı da polis ekiplerince belirlendi. İddiaya göre, Naciye Olgusay'ın eşi bir süre önce çalıştığı iş yerinden çıkarıldı. Tazminat olarak da 40 bin lira para aldı.

Olgusay'ın komşusu olan V.E. paranın evde olduğunu biliyordu. Şüphelinin parayı almak için eve girmeye çalıştığı öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.