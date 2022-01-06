Üye Girişi
Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı! - Son Dakika

Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı!

06.01.2022 14:55
Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı!

İstanbul'da 4 çocuk annesi Naciye Olgusay'ın (52) evine girerek kafasına çekiçle vuran saldırgan yakalandı. Olgusay'ın başına 13 çekiç darbesi vurduğu öğrenilen kadın kılığındaki şüphelinin aynı binada otaran V.E. olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Naciye Olgusay'ın evine gelen bir kişi zili çaldı.

Dört çocuk annesi kadın kapıyı açınca, pardösülü ve yüzü tülbentle kapalı kadın kılığında biriyle karşılaştı. Korkuya kapılan kadın kapıyı kapatmak istedi.Ancak başaramadı. Daha sonradışarıya çıkarak yardım istedi.

BAŞINA ÇEKİÇLE 10'DAN FAZLA DEFA VURDU

Ancak bu sırada saldırgan 52 yaşındaki kadının başına çekiçle vurmaya başladı. Olsunsay'ın bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheli elindeki çekici bırakıp kaçtı. Başına 10'dan fazla çekiç darbesi alan kadın, yardımına koşan komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. Naciye Olgusay'ın başına 10 dikiş atıldığı öğrenildi.

SALDIRGAN KOMŞUSU ÇIKTI

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Polisi çalışma başlattı. Çevrede çok sayıda güvenlik kamerasından görüntü alındı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadın kılığında olay yerinden kaçan şüphelinin bir binaya girdiğini belirledi.

Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı!

Bir binaya giren şüphelinin, pardösü ve başörtüsünü çıkararak binadan çıktığı anlaşıldı. Kadın kılığına bürünen adamın, Naciye Olgusay'ın komşusu V.E. olduğu anlaşıldı.

TAZMİNAT PARASINI ALMAK İÇİN SALDIRDI İDDİASI

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin, neden çekiçle saldırdığı da polis ekiplerince belirlendi. İddiaya göre, Naciye Olgusay'ın eşi bir süre önce çalıştığı iş yerinden çıkarıldı. Tazminat olarak da 40 bin lira para aldı.

Olgusay'ın komşusu olan V.E. paranın evde olduğunu biliyordu. Şüphelinin parayı almak için eve girmeye çalıştığı öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500

Küçükçekmece, Tazminat, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı! - Son Dakika


Sahte polislere ikinci kez kandı! Gerçek polisler dolandırıldığını anlatana kadar akla karayı seçti Sahte polislere ikinci kez kandı! Gerçek polisler dolandırıldığını anlatana kadar akla karayı seçti         
14:58
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Yaralı tilkiye işkence edilen video sonrasında valilik harekete geçti Yaralı tilkiye işkence edilen video sonrasında valilik harekete geçti         
11:56
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım" Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"         
11:22
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
14:36 Vaka sayısı 70 bine yaklaştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
14:33 Annesini öldüren genç kız, amcasına gidip ağlamış
14:31 İntikamın böylesi! Bomba yapmayı öğrendi, eşinin patronunun aracına yerleştirdi!
14:27 Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
14:23 İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
14:22 CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı
14:12 Kazakistan'ın yardıma çağırdığı Rusya'dan "dış güçler" açıklaması: Devleti zayıflatmak için girişilen bir 'dış güvenlik' çabası
14:09 Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!
14:07 Erkek Severse dizisinin fragmanı yayınlandı! İşte dizi hakkında bilmedikleriniz
14:03 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 15:02:12. #1.12#
SON DAKİKA: Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement