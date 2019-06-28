Son Dakika Haberleri: Komşusunun traktörüne bindi, düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Komşusunun traktörüne bindi, düşerek hayatını kaybetti

2 saat önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tarlasına gitmek için komşusunun traktörüne binen 4 çocuk annesi kadın, düşerek hayatını kaybetti.

Komşusunun traktörüne bindi, düşerek hayatını kaybetti, System.String[]
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde tarlasına gitmek için komşusunun traktörüne binen 4 çocuk annesi kadın, düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Zaferiye köyünde tarlasına gitmek için komşusunun traktörüne binen 4 çocuk annesi Döndü Keskin (65), hareket halindeki traktörden dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının öldüğünü gören yakınları sinir krizleri geçirdi. Talihsiz kadının kısa süre önce kocasını kanserden kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybeden Döndü Keskin'in oğlu Burak Keskin'in sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı 'Annem seni de kaybettim ben ne yapacağım şimdi' yazısı yürekleri dağladı.

Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
Büyükorhan, Bursa, Keskin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evinin balkonunda ölü bulunan ayakkabı boyacısı maganda kurbanı çıktı Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 12:19:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komşusunun traktörüne bindi, düşerek hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]