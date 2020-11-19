Komşusuyla tartışan kadın cinnet getirdi - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, komşusuyla tartıştıktan sonra cinnet getiren S.K.(36) adlı kadın, bir komşusunun aracını benzin döküp yakmak istedikten sonra boğazına bıçak dayadı. S.K. psikolog ile yaptığı görüşmenin ardından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde meydana geldi. S.K., oturduğu apartmanda gece saatlerinde bir komşusuyla tartıştı. Ardından polis merkezine giderek ifade veren S.K., sabah saatlerinde cinnet getirdi. Bina önündeki başka bir komşusuna ait park halindeki aracın üzerine benzin döken S.K., aracı yakmaya çalışırken son anda önlendi. Ardından bina altındaki iş yerine giren S.K., boğazına bıçak dayadı. Haber verilmesiyle gelen polis ve sağlık ekipleri, S.K.'yı sakinleştirmeye çalıştı. S.K., psikolog desteğiyle 1 saat süren çabanın ardından ikna edildi. S.K., ambulansa Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.