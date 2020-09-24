Komşusuyla tartışırken düşüp yaralandı - Son Dakika

Komşusuyla tartışırken düşüp yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşusuyla tartışan bir kadın, basamaklarda düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Avcı Sokak'ta iki kadın komşu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. S.M. ile tartıştığı esnada fenalaşan N.C. basamaklarda düşerek başından yaralandı. Yaralı kadın, polis tarafından çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.