Komşuya kadar gelen virüs en çok turizmciyi vuracak - Son Dakika
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Komşuya kadar gelen virüs en çok turizmciyi vuracak

41 dakika önce

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin İran ile sınırlarını kapatması iş dünyasını tedirgin etti.

Komşuya kadar gelen virüs en çok turizmciyi vuracak, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin İran ile sınırlarını kapatması iş dünyasını tedirgin etti. Turizmden, kimyaya ve lojistiğe kadar birçok sektörde kayıp endişesi yaşanıyor. En büyük korkuyu ise turizmciler taşıyor.

Koronavirüs, Türkiye, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:06 
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