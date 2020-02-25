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Komşuya kadar gelen virüs en çok turizmciyi vuracak
41 dakika önce
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin İran ile sınırlarını kapatması iş dünyasını tedirgin etti.
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin İran ile sınırlarını kapatması iş dünyasını tedirgin etti. Turizmden, kimyaya ve lojistiğe kadar birçok sektörde kayıp endişesi yaşanıyor. En büyük korkuyu ise turizmciler taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:06
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