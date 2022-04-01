Komşuya oturmaya gittiler, dönüşte evlerinin alevlere teslim olduğunu gördüler - Son Dakika
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Komşuya oturmaya gittiler, dönüşte evlerinin alevlere teslim olduğunu gördüler

01.04.2022 16:43

Komşuya oturmaya gittiler, dönüşte evlerinin alevlere teslim olduğunu gördüler Yangından geriye üzerlerindeki elbiseleri kaldı Evleri yanan ailenin 3 büyükbaş hayvanları da telef olduBARTIN Bartın'ın Ulus ilçesinde komşularına oturmaya giden anne ve kızın yaşadığı ev, alevlere teslim oldu.

Komşuya oturmaya gittiler, dönüşte evlerinin alevlere teslim olduğunu gördüler

Yangından geriye üzerlerindeki elbiseleri kaldı

Evleri yanan ailenin 3 büyükbaş hayvanları da telef oldu

BARTIN Bartın'ın Ulus ilçesinde komşularına oturmaya giden anne ve kızın yaşadığı ev, alevlere teslim oldu. Çıkan yangında evin alt kısmında bulunan ahılda ikisi hamile 3 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Ulus İlçesine bağlı Aşağı köyü Yukarıalpı mahallesinde Emine Gümüş'e ait iki katlı evde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Annesi ile birlikte komşularına misafirliğe giden anne ve kızı yangın haberini alıp geldikleri sırada ise evlerinin tamamen alev topuna döndüğünü gördü. Köylülerin ihbarı ile olay yerine, Bartın ve Ulus Belediyelerinin itfaiye araçları ile Orman İşletme Müdürlüğü aranzözleri sevk edildi. Alt katının ahıl olarak kullanıldığı 2 katlı evi saran alevler ekiplerin uzun uğraşları sonrası kontrol altına alınarak söndürülürken, yangında ikisi hamile 3 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Yanan evinden geriye beton yığınları kalan Emine Gümüş, 82 yaşındaki annesi ile birlikte yaşadıklarını söyleyerek, " 3 tane hayvanımız telef oldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Köy Muhtarı Muzaffer İğdembilir, ihbar gelince koşarak geldiklerini hemen itfaiye ekiplerine haber verdiklerini söyleyerek, " Elimizden hiçbir şey gelmedi. Ekipler zamanında geldi ama geldiğimizde iş işten geçmişti. 3 tane hayvan telef oldu. Köylüler olarak müdahale ettik ama olmadı. Gerekli yerlere başvurduk, inşallah devletimiz gerekli yardımda bulunacak" dedi.

Komşuya oturmaya gittiler, dönüşte evlerinin alevlere teslim olduğunu gördüler
Komşuya oturmaya gittiler, dönüşte evlerinin alevlere teslim olduğunu gördüler
Komşuya oturmaya gittiler, dönüşte evlerinin alevlere teslim olduğunu gördüler
Komşuya oturmaya gittiler, dönüşte evlerinin alevlere teslim olduğunu gördüler
Komşuya oturmaya gittiler, dönüşte evlerinin alevlere teslim olduğunu gördüler
Komşuya oturmaya gittiler, dönüşte evlerinin alevlere teslim olduğunu gördüler
Komşuya oturmaya gittiler, dönüşte evlerinin alevlere teslim olduğunu gördüler
Komşuya oturmaya gittiler, dönüşte evlerinin alevlere teslim olduğunu gördüler

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşuya oturmaya gittiler, dönüşte evlerinin alevlere teslim olduğunu gördüler - Son Dakika


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