Komünist Başkan' Maçoğlu: Biz Kazanırsak Tüm Belediyeler Şeffaflaşacak, Çalamayacaklar
1 saat önce
'Komünist Başkan' Maçoğlu: Biz kazanırsak tüm belediyeler şeffaflaşmak zorunda kalır...İLGILI HABERLER : https: //tr.euronews.com/2019/03/13/ko...
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:50 Kaynak: Youtube
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