Son Dakika Haberleri: Komünist Başkana Mazbatası Yarın Teslim Edilecek

Komünist Başkana Mazbatası Yarın Teslim Edilecek

1 saat önce

Komünist başkana mazbatası yarın teslim edilecekTUNCELİ - Seçim kurulu, Komünist başkan olarak bilinen Ovacık'tan sonra Tunceli Belediye Başkanlığını da kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatasının yarın teslim edileceğini bildirdi.

Komünist başkana mazbatası yarın teslim edilecek

TUNCELİ - Seçim kurulu, Komünist başkan olarak bilinen Ovacık'tan sonra Tunceli Belediye Başkanlığını da kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatasının yarın teslim edileceğini bildirdi.
Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu, TKP'li Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatasını almasına ilişkin açıklama yaptı.
Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Tunceli Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatası hazırlanarak 05.04.2019 tarihinde ilgiliye teslim edilecek" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: İHA

Ovacık, Tunceli, Fatih Mehmet Maçoğlu, Politika
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