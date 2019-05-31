Komünist başkandan bu kez milli firma için boykot çağrısı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medyadan paylaşılan pusula ile Türkiye'nin ve Güneydoğu'nun milli markası Artukbey Kahve hakkında boykot çağrısında bulundu.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medyadan paylaşılan pusula ile Türkiye'nin ve Güneydoğu'nun milli markası Artukbey Kahve hakkında boykot çağrısında bulundu.



Belediyeye "Dersim yazdırarak büyük tepki çeken Tunceli Belediyesinin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, daha sonraki süreçte ise zabıtayı şehit babası, gazi derneği ve engellilere verilen işletmelerin üzerine gönderdi. Personele uyguladığı mobing ve FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan memurlar gibi konularda ülke gündemine gelen Tunceli Belediye Başkanı Maçaoğlu, bu kez ise sık sık zabıtalar ile baskı uyguladığı yerli bir içecek firması için sosyal pusula hazırlatarak, boykot çağrısında bulundu.



Sosyal medya yoluyla yayılan pusulada, "Tunceli belediyesinin zabıtalarına saldıran ve valiyi aratıp zabıtaları gözaltına aldırtan Artukbey adlı işletmeyi boykot ediyoruz. Bu işletme arkasına kayyumu almış, yasa ve hukuk tanımıyor. Yer işgali yaptıkları ikazında bulunan zabıtalara saldırıyor. Dersim halkına sesleniyoruz: Bu işletmeye bir kuruş bile kazandırmayın" ifadeleri yer aldı.



Artukbey'den tepki



Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm ise komünist başkanın baskı ve zulümlere son vermesi gerektiğini belirterek firmaları hakkında yapılan boykot çağrısına tepki gösterdi. Zabıtalara saldırmanın söz konusu olmadığını belirten Yertüm, kendileri için işlem yapılan işgaliyesinin kentteki tüm esnafların yaptığını, onlara hiçbir müeyyide uygulanmamasına rağmen kasıtlı olarak, sadece TMSF yönetiminde olan Artukbey Kahve'ye baskı uygulandığını söyledi.



Yertüm, "Artukbey markası olarak ülke genelinde 55 noktada faaliyet gösteren bir kuruluşun başkanı olarak sizlerin konuk severliliği, insan severliliği ve gönlü yüce yüreğinin bulunduğu Tunceli'de, vizyon ve istihdam gayretimi sizler için seferber ettim. Tüm imkanlarımı bu şehirde hizmet adına şekle getirdim. Artukbey sıradan bir kahve markası değildir. Öz sermaye ile kurulmuş ve insan sevgisi ile ülkeye hizmet vermeye çalışan, felsefesi olan, duruşu olan ve niyeti kalkınma olan bir kuruluştur. Yasalara saygı ve insana hizmet hedefinden taviz vermeyen böyle bir kuruluşa, her gün zabıta ekibi gelmesi, zabıta yöneticilerinin tehdit dolu tavırları ne anlama gelmektedir. Takdir edersiniz ki hoş ve kabul edilebilir bir davranış değildir. Kaldı ki halk tarafından büyük bir ilgi gören Belediye Başkanının şehirdeki yatırımcıya daha hassas ve yardımcı olma zorunluluğu varken, bu tacizleri besleyici ve tetikleyici davranışı sadece ve sadece Tunceli halkının zarar görmesine sebep olacaktır. Tunceli tanıtılacaksa sadece Sayın Başkan'ın ekin ekme ve kapısız makam kullanma özellikleriyle basında yer alması ile değil, sanayisi, istihdam atağı ve kalkınma hamleleriyle bu olmalıdır. Sanatla, kültürle, sporla, eğitimle tanınmalı. Yoksa Başkan Maçoğlu'nun yaptığı gibi sayın valiyi itibarsızlaştırma ve yatırımcıya saldırma polemiklerine ihtiyaç duyulmamalı. Tunceli'de yapılacak çok iş var. İnsanlar iş ve AŞ beklerken. Şehir kalkınma beklerken, yönetici pozisyonunda olanların bu basit polemiklerle Tunceli iline ve halkına zarar vermeleri engellenmelidir. Halk getirdi ve halk yönetir. Halkın menfaatine hizmet eden kişi ve kuruluşlar incitilmemeli ve taciz edilmemelidir. Yasalar karşısında her kurum ile eşit, vergisini ödeyen, ülkeye katma değer katan bir kuruluş olan Artukbey Kahve olarak Tunceli'de bulunmaktan ve Tunceli halkına hizmet etmekten son derece mutluyuz. Hiçbir baskının bizi yıldırmaya yetmeyeceğini ve bu topraklarda Allah'ın izniyle gitmeyeceğimizi, Tunceli halkına hizmet yönünde nefer olarak çalışmaya devam edeceğiz. İtibarımızın kimse tarafından sarsılmasına izin vermeyeceğimiz" dedi.



Türkiye'nin 55 noktasında hizmet veriyor



Mardin merkezli olan Artukbey Kahvesi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Siirt, Tunceli gibi Güneydoğu'nun yanı sıra Bursa, Adana, Samsun ve İzmir gibi ülkenin Güneydoğusu olmak üzere ülke genelinde 55 şubesi ile hizmet veriyor. Gaziantep, Malatya, Konya, Kayseri gibi illerde de önemli bir müşteri potansiyeli bulunan içecek firması, Irak ve Almanya gibi ülkelerde de hizmet veriyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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