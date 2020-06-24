Komünist başkanla teması olan 4 başkan evlerinde karantinaya alındı - Son Dakika

Komünist başkanla teması olan 4 başkan evlerinde karantinaya alındı

TUNCELİ - Tunceli'de CHP'li 4 belediye başkanı, Korona virüs testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile temasları olduğu için aileleriyle birlikte evlerinde karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Korona Virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan komüminst başkan olarak da bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Munzur Özgür Aksın Meclisi Toplantısı'na katılan 3, bir etkinlikte bir araya gelen 1 CHP'li ilçe belediye başkanı evlerinde karantina uygulamasına alındı.

Bu kapsamda, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın bir hafta, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'un ise, 14 gün evinde karantinada olacağı öğrenildi. Başkanlar ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu şuana kadar herhangi bir hastalık belirtisi göstermedikleri belirtildi.