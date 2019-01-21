Komünist Dönemin Sanatsal Hafızası: Yasak Dinlemeyen Macar Karşı Kültürü
1 saat önce
Avrupa'nın en büyük sanat arşivlerinden biri Macaristan'da.
Avrupa
'nın en büyük sanat arşivlerinden biri Macaristan
'da. Arşiv 150 bin belgeden oluşuyor ve 6000 sanatçıya ait kitapları, şarkıları, şiirleri ve mektupları içeriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:13
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