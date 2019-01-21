Son Dakika Haberleri: Komünist Dönemin Sanatsal Hafızası: Yasak Dinlemeyen Macar Karşı Kültürü

Komünist Dönemin Sanatsal Hafızası: Yasak Dinlemeyen Macar Karşı Kültürü

1 saat önce

Avrupa'nın en büyük sanat arşivlerinden biri Macaristan'da.

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Avrupa'nın en büyük sanat arşivlerinden biri Macaristan'da. Arşiv 150 bin belgeden oluşuyor ve 6000 sanatçıya ait kitapları, şarkıları, şiirleri ve mektupları içeriyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:13 

Avrupa, Macaristan, Dünya
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