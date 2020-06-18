"Kömür", 21 Haziran'da TRT 2'de ekranlara gelecek - Son Dakika

İranlı Türk yönetmen İsmail Monsef tarafından Azerbaycan Türkçesinde çekilen "Kömür" adlı film, 21 Haziran'da TRT 2'de yayınlanacak.

TRT 2'de ekranlara gelecek olan film, İran'ın en önemli film festivali olarak gösterilen "Uluslararası Fecir Film Festivali"nde prömiyerini gerçekleştirdi.

Senaryosunu yine Monsef'in kaleme aldığı filmde, Hadi Eftekharzadeh, Farid Adhami, Jila Shahi ve Yousef Yazdani rol alıyor.

Monsef'in ilk uzun metraj filmi, oğlunun hapse mahkum edilmesinin ardından Azerbaycan'a kaçarak, trajik bir sarmalın içine itilen bir babanın yoksulluktan kurtulmak için sınır kaçaklığına başlamasıyla birlikte ahlaki normlarının değişim sürecini anlatıyor.

Yönetmenin daha önce çektiği "Ardak" ve "Agˆla" isimli kısa filmleri de ABD, I·talya, Ermenistan, Mısır ve Tu¨rkiye gibi farklı u¨lkelerdeki film festivallerinden ödüller almıştı.