Kömür deposundaki yangından apartmandaki 10 kişi etkilendi - Son Dakika
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Kömür deposundaki yangından apartmandaki 10 kişi etkilendi

6 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir apartmanda kömür deposunun alev almasıyla çıkan gazdan, apartmanda bulunan 10 kişi zehirlendi.

Kömür deposundaki yangından apartmandaki 10 kişi etkilendi, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir apartmanda kömür deposunun alev almasıyla çıkan gazdan, apartmanda bulunan 10 kişi zehirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 10 kişi hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gemlik ilçesindeki Orhangazi Caddesi'nde saat 12.15 sıralarında zeytin hali karşısında yer alan bir binanın kömür deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yarım saatlik sürede söndürüldü. Ancak depodan çıkan dumanların apartmanda bulunan daireleri sarması üzerine dumandan etkilenen 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından apartmandan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen apartman sakinlerinin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.İtfaiye ekipleri apartmanda soğutma ve havalandırma çalışmalarını gerçekleştirirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


İtfaiye, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:00 Kaynak: DHA
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