Son Dakika Haberleri: Kömür gazlaştırma tesisinde patlama
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Kömür gazlaştırma tesisinde patlama

1 saat önce

Çin'in Sanmenxia kentinde bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi.

Çin'in Sanmenxia kentinde bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi. Tesisisin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığı gözlendi. Çin'in Henan eyaletinin Sanmenxia kentindeki Yima Gazlaştrma Tesisi'nde patlama meydana geldi. Yerel basın, patlamanın yaşandığı bölgenin 6 kilometre çapındaki çevresinde cam kapı ve pencerelerin patladığını kaydetti. Patlamanın yaşandığı fabrikadan dumanların yükselmesi amatör kameralara yansıdı.
(İHA)
Kömür gazlaştırma tesisinde patlama
Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:45 Kaynak: İHA
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