Son Dakika Haberleri: Kömür işçilerinden askerlere çin dua
Son Dakika Güncel Kömür işçilerinden askerlere çin dua

Kömür işçilerinden askerlere çin dua

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kömür işçileri, Barış Pınarı Harekatı'na, yeraltında asker selamı ile destek verdi.

Kömür işçilerinden askerlere çin dua, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kömür işçileri, Barış Pınarı Harekatı'na, yeraltında asker selamı ile destek verdi.


Garp Linyit İşletmesi Ömerler Yeraltı Kömür Ocağı önünde toplanan işçiler bayrak açarak, saygı duruşunda bulunup, İstiklal marşı okundular.


İşciler, daha sonra askerler için dua etti ve selam gönderdiler. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
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