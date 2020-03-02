Kömür karası eller Mehmetçiğe destek için duaya açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kömür karası eller Mehmetçiğe destek için duaya açıldı - Son Dakika

Kömür karası eller Mehmetçiğe destek için duaya açıldı

6 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Kömür karası eller Mehmetçiğe destek için duaya açıldı, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde 08.00-16.00 vardiyasında çalışacak madenciler, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tarafından Yeni Servis Kuyusu önünde düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya geldi.

İşçiler burada, "Bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren Mehmetçiğin yanında" yazılı pankart açtı.

Programda, şehit düşen askerler ile iş kazalarında hayatını kaybeden maden işçileri için saygı duruşunda bulunuldu.

Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden işçiler, daha sonra maden ocağına indi.

Öte yandan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletme Müdürlüğünde düzenlenen Mehmetçiğe destek programına katıldı.

Suriye, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriyeli gençlerin Türkiye aleyhine sözleri tepki çekti: Biz mi dedik bizi kurtarın diye?
Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya savaş suçu işledi Şehidin hamile eşinden sosyal medyada duygulandıran mesaj: Sen hep bizimlesin biriciğim "Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 16:31:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kömür karası eller Mehmetçiğe destek için duaya açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]