Kömür karası ellerle

Osmaniye'den 7 ay önce Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gelerek çadırlarda konaklamaya başlayan Özdemiralp ailesi, istifledikleri odunları günlerce yakarak mangal kömürü üretiyor.

Daha önce Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışan 60 kişilik Özdemiralp, bu yıl da Sındırgı ilçesi kırsal Şahinkaya Mahallesi Kertil mevkisindeki ormanlık arazide kurdukları çadırlarda ekmek mücadelesi veriyor.

Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen alanlarda günün ilk ışıklarıyla mesailerine başlayan aile bireyleri, gün boyunca ateş karşısında ellerine ve yüzlerine bulaşan is ve dumana aldırış etmeden kestikleri meşe odunlarını yakarak mangal kömürüne dönüştürüyor.

Bu işle uğraşmaya 49 yıl önce başlayan aile, üzeri saman ve toprak örtülü odunları yaklaşık 20 gün yakarak elde ettikleri kömürü çuvallara doldurup toptancılara satıyor.

Aile bireylerinden Muhammet Salih Özdemiralp (24), AA muhabirine yaptığı açıklamada, mangal kömürü üretimine 1970 yılında babasının başladığını söyledi. Kertil mevkisine geçen mart ayında gelerek mangal kömürü üretimi için çalışmaya başladıklarını belirten Özdemiralp, Mardin nüfusuna kayıtlı olduklarını ancak yıllardır Osmaniye'de yaşadıklarını dile getirdi.

Çocukluğundan bu yana mangal kömürü üretimiyle uğraştığını aktaran Özdemiralp, "Orman İşletme Müdürlüğünden ihale usulü bu işi alıyoruz. Seyrekleme ya da tıraşlama olarak bu meşeleri bize veriyorlar. İşçiliğini yapıp kesiyoruz, ondan sonra mangal kömürü üretiyoruz." dedi.

Ağaçtan tüketiciye mangal kömürünün hikayesi

Özdemiralp, bu işin yılda ortalama 9 ay sürdüğünü anlatarak şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimizde şefin verdiği sahada ortalama bir ay kesim yaparız. Ağaçları 50 santimetre ila 1 metre boylarında keseriz. Onları düz bir araziye taşırız. Düz arazide odunları çatarız. Çattıktan sonra üzerine saman ya da çam yaprağı atarız, onun üzerine de toprak attıktan sonra ateşleriz. Ateşledikten sonra yaklaşık 20 gün yanar, dumanla karışır ve bu şekilde ateşten kömür üretilir. Kömür olduktan sonra ağaçlar, biz onun üzerine 3-4 gün naylon atarız. Naylonladığımız zaman o kömürün ateşi söner, ondan sonra çıkarmaya başlarız. Çıkardıktan sonra kilogramını 2,5 liradan toptancıya satıyoruz. Onlar da 5-6 liraya satıyor."

Veysi Özdemiralp (18) ise zor şartlarda çalıştıklarını vurguladı. Mangal kömürü üretimine çocukluğunda başladığını anlatan Özdemiralp, "1996 yılından beri bu işi yapıyorum. Mart ayında başlayan üretimimiz kasım ayına kadar sürer." dedi.