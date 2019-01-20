Son Dakika Haberleri: Kömür Kavgası Kanlı Bitti: 2 Yaralı

Kömür Kavgası Kanlı Bitti: 2 Yaralı

25 dakika önce

Kömür kavgası kanlı bitti: 2 yaralıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta komşular arasında kömür yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kömür kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta komşular arasında kömür yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi 15. Sokak'ta bulunan iki katlı binadaki komşular arasında "kömürümü kullandın" suçlamasıyla tartışma çıktı. Tartışma sonrası çıkan kavgada H.D. komşuları Gamze T. ve Ferhat Ç.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan 2 kişi hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Onikişubat, Kahramanmaraş, Yerel
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