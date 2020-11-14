"Kömür kaynaklı hava kirliliği koronavirüsten ölüm riskini artırıyor" - Son Dakika

Koronavirüs vakalarının arttığı bugünlerde bazı illerin riskli olduğunu belirten Prof. Dr. H.Tamer Dodurka, "Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kirli havaya uzun süre maruz kalmanın salgından ölüm oranını yüzde 11 arttırdığı gösterdi. Yoğun kömür kullanımı hava kirliliğini artırıyor bu da koronavirüs salgınıyla mücadeleyi olumsuz etkiliyor. Soğuk havayla bazı illerimizde koronavirüsle mücadele zorlaşacak" dedi.

Havaların soğumasıyla özellikle bazı illerde koronavirüsle ile mücadelenin zorlaşacağını söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dodurka konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yoğun kömür kullanımı hava kirliliğini artırıyor bu da koronavirüs salgınıyla mücadeleyi olumsuz etkiliyor. Dumanıyla insan sağlığını olumsuz etkileyen kömür basta astım ve KOAH olmak üzere kronik akciğer hastalıklarına neden olabiliyor. koronavirüs ile hava kirliliği arasında doğru orantılı olduğu kanıtlandı. Örneğin, Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada hava kirliliği fazla olan yerleşim yerlerinde, virüs vakalarının yüksek olduğu, kirli havaya uzun süre maruz kalmanın salgından ölüm oranını yüzde 11 arttırdığı saptandı."

"ALTERNATİF YAKITLARA GEÇİLMESİ GEREKİYOR"

Özellikle bu dönemde büyükşehirlerde ısınma amaçlı kömür kullanımın terk edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Dodurka, "Alternatif yakıtlara geçilmesi gerekiyor. Koronavirüsün kirli hava koşullarındaki ölümcül etkileri göz önüne alınarak, alternatif yakıtlara henüz geçmeyen kentlerimizde, il mahalli çevre kurullarının büyük siteler ve ardından diğer binalarda kömür kullanımını yasaklamaları insan ve çevre sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.