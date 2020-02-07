Kömür ocağında çalışan işçiler maaşlarını zamanında alamadıkları için iş bıraktı - Son Dakika
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Kömür ocağında çalışan işçiler maaşlarını zamanında alamadıkları için iş bıraktı

6 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde bulunan kömür ocağında, işçiler maaşlarını düzenli alamadıkları gerekçesiyle grev yaparak iş bıraktı.

Kömür ocağında çalışan işçiler maaşlarını zamanında alamadıkları için iş bıraktı, System.String[]

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde bulunan kömür ocağında, işçiler maaşlarını düzenli alamadıkları gerekçesiyle grev yaparak iş bıraktı.


Alınan bilgiye göre, Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde çalıştıkları maden ocağı önünde toplanan yaklaşık 100 civarında maden işçisi maaşlarının ödenmesini talep etti. İş başı yapmayan maden işçileri ocak yetkilisinin maaşlarını bir an önce ödemesini istedi.


Grev yapan maden işçilerini MHP Ermenek İlçe Başkanı Ali Demir'le birlikte ziyaret eden Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, işçileri dinleyerek konuyu gerekli mercilere ileteceklerini söyledi.


Başkan Arı, "İşçiler maaşlarını alamadıklarını söylüyorlar. Evlerine, çocuklarına ekmek götüremedikleri için haklı olarak grev yapıyorlar. Onları canı gönülden destekliyoruz ve her zaman yanlarındayız" dedi.


Maden işçileri adına konuşan işçi Ali Rıza Akbaş ise "En son maaşımızı aldığımızdan bugüne kadar yüz gün geçti ve bu yüz gün zarfında elimizde avucumuzda hiçbir şeyimiz kalmadı artık. Çocuklarımız bizden bir şey istedikleri zaman alamıyoruz. Bizim beklentimiz maaşlarımız ödensin. Bütün işçi kardeşlerimizin sıkıntıları giderilsin. Burayı mı yoksa devletten destek mi alır biz onu bilemeyiz. Biz işçiler olarak çok zor durumdayız. Karın tokluğuna çalışıyoruz, zaten ekmeğimizi evden getirdik biz buraya. 2014'te 18 arkadaşımız suyun altında can verdiler, bizim de can mı vermemiz gerekir" dedi.


Düzenli maaş alamadıklarını söyleyen kömür madeni işçileri, işletme yetkilisinden bir an önce maaşlarının ödenmesini istedi. Maden ocağı çalışanlarının başlattığı grevin başarıya ulaşmaması durumunda, çalışanların ailelerinin de greve katacaklarını dile getirdi. - KARAMAN

Ermenek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:23 Kaynak: İHA
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