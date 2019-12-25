Kömür ocağında göçük altına kalan kişinin kurtarılması için çalışma sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kömür ocağında göçük altına kalan kişinin kurtarılması için çalışma sürüyor - Son Dakika

Kömür ocağında göçük altına kalan kişinin kurtarılması için çalışma sürüyor

6 saat önce

Şırnak'ta ruhsatsız olduğu bildirilen kömür ocağında dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan kişinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kömür ocağında göçük altına kalan kişinin kurtarılması için çalışma sürüyor, System.String[]

Şırnak'ta ruhsatsız olduğu bildirilen kömür ocağında dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan kişinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Merkeze bağlı Cudi Dağı eteklerindeki Üçkiraz köyü mevkisinde ruhsatsız çalıştığı belirtilen kömür ocağında dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan Hasan İnal'ın kurtarılması için polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince başlatılan çalışmalara, UMKE ve itfaiyenin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca gönderilen 11 kişilik ekip de katıldı.

İnal'ın yakınları ve vatandaşlar da bölgede çalışmaları takip ediyor.

AFAD İl Müdürü Mustafa Kınay, yaptığı açıklamada, alanın çok dar ve derin olduğunu, buna karşın çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Bakanlıkça gönderilen 11 kişilik ekibin de arama kurtarma çalışması yürüttüğünü ifade eden Kınay, "11 kişilik bir ekip dün geceden beri burada çalışıyor. Sabah yine kuyuya indiler. Temennimiz bir an önce ulaşılıp, toprak altında kalan kişinin çıkarılması. 70-75 metre derinlikte olduğu düşünülüyor. Sadece bir kişinin sığabileceği bir metre genişliğindeki kuyudan söz ediyoruz. Dolayısıyla içine girilmesi çok zor. İndikten sonra aşağıdaki çalışma alanı da çok dar." diye konuştu.

Cudi Dağı eteklerindeki Üçkiraz köyü mevkisinde kömür ocağında dün göçük oluşmuş, ocakta çalışan 2 kişiden biri kurtulmuştu.

Şırnak, Cudi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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