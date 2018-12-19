Kömür Ocağında İnsan İskeleti Bulundu
30 dakika önce
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, kömür ocağında kazı yapan işçiler, insan iskeleti buldu.
AMASYA'nın Merzifon
ilçesinde, kömür ocağında kazı yapan işçiler, insan iskeleti buldu. İskeletin, 53 yıl önce meydana gelen ve 69 madencinin hayatını kaybettiği 7 madencinin de kaybolduğu grizu faciasında ulaşılamayan madencilerden birine ait olduğu sanılıyor.
Merzifon ilçesi Yeni Çeltik
Kömür İşletmelerinde çalışan işçiler bu sabah yer altı maden sahasında kazı sırasında bir insan iskeleti ile karşılaştı. Kömür madeninde kazı çalışması durduruldu, olay jandarma ekilerine bildirildi. Maden sahasında yapılan incelemede bareti ve kazması yanında bulunan insan iskeleti çıkarılarak Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. DNA incelemesi yapılacak iskeletin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılacak. Amasya
'da, 19 Mart 1965 yılında meydana gelen grizu patlamasında 69 madenci hayatını kaybetmiş, 7 madenciye ise ulaşılamamıştı. Bulunan iskeletin ulaşılamayan madencilerden birine ait olduğu sanılıyor. - Amasya
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:34 Kaynak: DHA
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