Kömür Ocağında Kepçenin Çarptığı İşçi Yaralandı
39 dakika önce
Kömür ocağında kepçenin çarptığı işçi yaralandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da bir kömür ocağında kepçenin çarptığı işçi yaralandı.
Kömür ocağında kepçenin çarptığı işçi yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara
'da bir kömür ocağında kepçenin çarptığı işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir maden ocağında çalışan 47 yaşındaki U.G.'ye kepçenin ekskavatör kupasının ön dişleri çarptı. Vücuduna aldığı darbe sonucu yaralanan U.G. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:13 Kaynak: İHA
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