Kömür Ocağındaki Göçükte 1 İşçi Öldü
13 dakika önce
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Ramazan Taşan (41) yaşamını yitirdi.
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Ramazan Taşan (41) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 12.45 sıralarında, Keşan'a bağlı Küçükdoğanca köyündeki kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağının 1050'inci metresinde çalışan işçi Ramazan Taşan, ocakta meydana gelen göçükte ağır yaralandı. Diğer işçiler tarafından toprak altından çıkarılan Taşan, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ramazan Taşan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri, kömür ocağına giderek inceleme yaptı. Taşan'ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Edirne
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:35 Kaynak: DHA
Çocukları İçin Aldığı İki Kaz Hayatını Değiştirdi! Artık Çok Para Kazanıyor
Son Dakika! KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen, Adli Kontrol Şartının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı