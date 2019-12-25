Kömür ocağındaki göçükte mahsur kalan işçinin çıkarılması için çalışma - Son Dakika

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel şirkete ait kömür ocağında dün akşam meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Hasan İnal'ın (30) kurtarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca görevlendirilen ekibin çalışması sürüyor.

Şırnak merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki Cudi Dağı eteğinde, özel şirkete ait kömür ocağında dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçüğün meydana gelmesiyle bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede kömür ocağında çalışan igşçilerden Hasan İnal'ın mahsur kaldığı belirlendi. Arama çalışmalarına katılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Hakkari'de görev yapan 11 kişilik özel ekip bölgeye sevk edildi.