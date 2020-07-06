Kömür ocakları, Nerdüş Deresi'ni kirletiyor - Son Dakika

Kömür ocakları, Nerdüş Deresi'ni kirletiyor

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarının kirli suyu, doğal kaynak su olarak bilinen ve Dicle Nehri'ne akan Nerdüş Deresi'ni kirletiyor.

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarının kirli suyu, doğal kaynak su olarak bilinen ve Dicle Nehri'ne akan Nerdüş Deresi'ni kirletiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca birçok kez ceza verilmesine rağmen, kömür ocaklarının önlem almadığını söyleyen bölge halkı, mağdur olduklarını söyledi.

Şırnak merkezdeki Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarının kirli suyu, Dicle Nehri'ne akan ve bir dönem su samurlarının yaşadığı Nerdüş Deresi'ni kirletiyor. Kömür ocaklarından çıkan kirli su, Nisan ayından beri dereyi kömür karasına çevirmesiyle çevredeki köylüler mağdur oldu. Kirlenen dere suyunu tarım arazileri ve hayvancılık için kullanamadıklarını söyleyen köylüler, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kömür ocaklarına birçok kez ceza verilmesine rağmen, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle Nerdüş Deresi'ndeki kirliliğin devam ettiği belirtildi.

KÖMÜR OCAKLARI BİRAZ MASRAF YAPIP, BU SORUNU ÇÖZEBİLİRLER'

Nerdüş Deresi'nden hem içme suyu hem de tarımsal sulamada faydalandıklarını söyleyen İkizce köyü sakinlerinden Ahmet Osal, mağdur olduklarını söyledi. Osal, "Köyde içme suyu olmadığı zaman Nerdüş Deresi'nin suyu kullanılıyor. Dereninin kirli akmasıyla sudan faydalanamıyoruz. Bütün bahçelerimizin meyveleri dökülüyor. Biz kimsenin çalışmasına engel değiliz. Fakat kömür ocakları biraz harcama yaparak bu sorunu çok rahatlıkla çözebilirler" dedi.

'BAHÇEMDE EKTİĞİM ÜRÜNLER KURUDU'

Dere kenarında devletten aldığı destekle kurduğu bahçesinde bulunan meyvelerin bir kısmının kuruduğunu belirten Abdulrezzak Gören ise, "Bu su, Cudi Dağı'nın ortasından çıkan çok değerli ve bu bölge için hayati önem taşıyan bir sudur. Bu su, birkaç kömür ocağı yüzünden kirletiliyor. Biz de devletimizin katkısıyla bahçemizde zeytin, ceviz, nar, fıstığı ektik. Ektiğimiz ürünlerin bir kısmı çürüdü. Bunları sökmek zorunda kaldık. Hayati önem taşıyan bu suyun mutlaka temiz tutulması yetkililerden ricamızdır" diye konuştu.


Dicle, Cudi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 08:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kömür ocakları, Nerdüş Deresi'ni kirletiyor - Son Dakika
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