Son Dakika Haberleri: Kömür sahası işletme hakkı ruhsat devri ihalesi
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Kömür sahası işletme hakkı ruhsat devri ihalesi

1 saat önce

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından ruhsatlı bir kömür sahası, işletme hakkı devri yöntemiyle ihaleye çıkarıldı.

Kömür sahası işletme hakkı ruhsat devri ihalesi, System.String[]

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından ruhsatlı bir kömür sahası, işletme hakkı devri yöntemiyle ihaleye çıkarıldı.

TKİ Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TKİ'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki 87194 sicil numaralı kömür sahası, işletme hakkı ruhsat devriyle ihale edilecek.

İhale, 31 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

İlgililer, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar TKİ'nin Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim edebilecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:46 Kaynak: AA
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