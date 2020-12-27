Kömür sahasında meydana gelen göçük korkuttu - Son Dakika

Kömür sahasında meydana gelen göçük korkuttu
27.12.2020 01:12
KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kömür işletmesinin sahasında göçük meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kömür işletmesinin sahasında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Göçük, saat 23.00 sıralarında bir kömür işletmesinin sahasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Göçüğün ardından yapılan işçi sayımında da kayıp olmadığı belirtilirken, bazı iş makinelerinin toprak altında kaldığı öğrenildi.Göçüğün meydana geldiği alandaki toprak kaymasının yer yer devam ettiği ve bölgenin çalışmaya kapatıldığı, göçüğün nedeninin sabah başlatılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı kaydedildi.
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