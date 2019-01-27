Son Dakika Haberleri: "Kömür santrallerinin kapatılması Almanya'ya pahalıya mal olacak"

"Kömür santrallerinin kapatılması Almanya'ya pahalıya mal olacak"

1 saat önce

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), "Elektrik üretiminde kömürden çıkmak Almanya'ya pahalıya mal olacak.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), "Elektrik üretiminde kömürden çıkmak Almanya'ya pahalıya mal olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:48 

Ekonomi, Almanya, Ekonomi
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