"Kömür santrallerinin kapatılması Almanya'ya pahalıya mal olacak"
1 saat önce
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), "Elektrik üretiminde kömürden çıkmak Almanya'ya pahalıya mal olacak.
Alman Ekonomi
Araştırma Enstitüsü (Ifo), "Elektrik üretiminde kömürden çıkmak Almanya
'ya pahalıya mal olacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:48
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