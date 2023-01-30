KÖMÜR SOBASI PATLADI; İŞ YERİ SAHİBİ VE MÜŞTERİLER KORKULU DOLU ANLAR YAŞADI - Son Dakika
Üye Girişi

KÖMÜR SOBASI PATLADI; İŞ YERİ SAHİBİ VE MÜŞTERİLER KORKULU DOLU ANLAR YAŞADI

30.01.2023 16:37

ERZURUM'da bir iş yerinde yanan kömür sobası bomba gibi patladı.

ERZURUM'da bir iş yerinde yanan kömür sobası bomba gibi patladı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sobanın etrafında oturan 3 kişi patlamanın ardından etrafa savruldu.

Patlama, Yakutiye ilçe merkezindeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde yanan sobanın etrafında oturan 2 müşterisinin yanına giden iş yeri sahibi Samet Şentürk (22) sobanın kapağını açıp kapatması ile patlama meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sobadan çıkan alevler Samet Şentürk'ün kaş, kirpik ve saçında yanıklara neden oldu. Müşterileri, Muhammed Çağrı Çelik (24) ve Lokman Topbaş (26) ise büyük korku yaşadı.

Müşterilerden Muhammed Çağrı Çelik, İş yerine aracımı getirmiştim. Tamiri yapılırken ben ve arkadaşım Lokman, sobanın başında oturuyorduk. O sırada yanımıza gelen iş yeri sahibi Samet sobanın kapağını açıp kapattı. O sırada patlama oldu. Sobadan çıkan alevler Samet'in yüzüne doğru geldi. Biz de adeta patlamanın sesi ile etrafa savrulduk. Bomba gibi patlayan soba bizi çok korkuttu diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÖMÜR SOBASI PATLADI; İŞ YERİ SAHİBİ VE MÜŞTERİLER KORKULU DOLU ANLAR YAŞADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Beşiktaş'ın yıldızı Premier Lig ekibinin radarına girdi! Teklif yapmaya hazırlanıyorlar
17:31 Kancayı taktılar! Beşiktaş'ın yıldızı Premier Lig'e gidiyor
17:18 EYT'de bu detayı atlayan emekli olamaz! İşte 1999 öncesi yıllara göre değişen prim şartı
17:01 Yine sokak köpeği dehşeti! Saldırdığı çocuğu boynundan ağır şekilde yaraladı
16:16 Kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu! Babası otobüste gözaltına alındı
16:29 Vurdukları domuzu aracın arkasına bağlayarak böyle sürüklediler
16:33 Kazada yaralandı; sağlık ekipleriyle tartışıp ambulansı terk etti
16:35 6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Metni'ne HDP'den ilk yorum: Olumsuz görmüyoruz ama eksikler var
16:38 Son Dakika: Fenerbahçe resmen Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağladı! İşte Parma'nın aldığı bonservis
16:33 Kazada yaralanan şahıs, sağlık ekipleriyle tartıştı yetmedi ambulansı terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2023 18:02:11. #1.13#
SON DAKİKA: KÖMÜR SOBASI PATLADI; İŞ YERİ SAHİBİ VE MÜŞTERİLER KORKULU DOLU ANLAR YAŞADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement