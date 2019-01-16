Kömür Sobasından Zehirlenen Anne ve 6 Çocuğu, Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
İZMİR'in Torbalı ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden anne ve 6 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.
İZMİR'in Torbalı
ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden anne ve 6 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.
Torbalı'nın kırsal Ahmetli
Mahallesi'nde oturan Zeynep Burhankulu (49) ve 6 çocuğundan haber alamayan komşuları, eve gitti. Kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca içeri girdi. Burhankulu ve 6 çocuğunu yarı baygın halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece yakıp, uykuya daldıktan sonra kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Zeynep Burhankulu ile çocukları Emine (21), Hatice (19), İhsan (16), Rukiye (13), Hediye (14) ve Arif Burhankulu (11), ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
? Anne
Zeynep Burhankulu ve kızı Emine'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Çocukları ile tarım işçiliği yapan Zeynep Burhankulu'nun eşi İbrahim Burhankulu'nun, işlediği bir suç nedeniyle bir süredir cezaevinde olduğu bildirildi. - İzmir
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:58 Kaynak: DHA
Arkadaşları ile Partiye Gitmek İsteyen Anne, Bebeğine Votka İçirdi
Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı
Nihat Zeybekci, Bir İlke İmza Atarak İzmirlilerle WhatsApp Üzerinden Konuşacak
Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı