Son Dakika Haberleri: Kömür Sobasından Zehirlenen Anne ve 6 Çocuğu, Hastaneye Kaldırıldı

Kömür Sobasından Zehirlenen Anne ve 6 Çocuğu, Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden anne ve 6 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.

Kömür Sobasından Zehirlenen Anne ve 6 Çocuğu, Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden anne ve 6 çocuğu, hastanede tedaviye alındı.

Torbalı'nın kırsal Ahmetli Mahallesi'nde oturan Zeynep Burhankulu (49) ve 6 çocuğundan haber alamayan komşuları, eve gitti. Kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca içeri girdi. Burhankulu ve 6 çocuğunu yarı baygın halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece yakıp, uykuya daldıktan sonra kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Zeynep Burhankulu ile çocukları Emine (21), Hatice (19), İhsan (16), Rukiye (13), Hediye (14) ve Arif Burhankulu (11), ambulanslarla  Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

? Anne Zeynep Burhankulu ve kızı Emine'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Çocukları ile tarım işçiliği yapan Zeynep Burhankulu'nun eşi İbrahim Burhankulu'nun, işlediği bir suç nedeniyle bir süredir cezaevinde olduğu bildirildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:58 Kaynak: DHA

İzmir, Torbalı, Anne, 3. Sayfa
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