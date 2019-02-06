Kömür Sobasından Zehirlenen Çift Öldü
53 dakika önce
İZMİR'in Kınık ilçesinde oturan Alibey Kavram (76) ve eşi Şaziye Kavram (72), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
İZMİR'in Kınık
ilçesinde oturan Alibey Kavram (76) ve eşi Şaziye Kavram (72), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, ilçenin kırsal Hamzahocalı Mahallesi Leylak Sokak'ta meydana geldi. 16 numarada oturan Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram iddiaya göre gece kömür sobasını yakıp yattı. Saat 14.00 sıralarında çiftin evine gelen gelini Arife Kavram, Alibey Kavram ve eşi Şaziye'yi hareketsiz yatarken görünce Mahalle Muhtarı Nihat Şenses'ten yardım istedi. Şenses durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ın sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından, Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ın cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:52 Kaynak: DHA
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