Son Dakika Haberleri: Kömür Sobasından Zehirlenen Çift Toprağa Verildi

Kömür Sobasından Zehirlenen Çift Toprağa Verildi

28 dakika önce

İZMİR'in Kınık ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Şaziye (72) ve Alibey Kavram (76) çifti, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kömür Sobasından Zehirlenen Çift Toprağa Verildi, System.String[]
İZMİR'in Kınık ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Şaziye (72) ve Alibey Kavram (76) çifti, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, kırsal Hamzahocalı Mahallesi Leylak Sokak'ta meydana geldi. 16 numarada oturan Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram iddiaya göre salı gecesi kömür sobasını yakıp yattı. Ertesi gün, saat 14.00 sıralarında çiftin evine gelen gelini Arife Kavram, Alibey Kavram ve eşi Şaziye'yi hareketsiz yatarken görünce Mahalle Muhtarı Nihat Şenses'ten yardım istedi. Şenses durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ın sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından, Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ın cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Yapılan otopsinin ardından Kavram Çifti'nin yakınları tarafından bugün morgdan alınan cenazeleri, ilk olarak Hamzahocalı Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilip, helallik alındı. Ardından çiftin cenazeleri, ikindide Hamzahocalı Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine, Kavram çitfinin oğulları Mustafa Kavram, yakınları, komşuları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Kavram çiftinin cenazeleri, Hamzahocalı Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:11 Kaynak: DHA

Kınık, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'den Çok Tartışılacak CHP Çıkışı: Tunç Soyer, Profilimize En Uygun Aday CHP'nin İlk ve Tek Başörtülü Adayı, 19 Yaşındaki Hilal Ülkü Türedi Oldu

Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 18:39:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kömür Sobasından Zehirlenen Çift Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]