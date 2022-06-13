Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı - Son Dakika
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Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı

13.06.2022 09:59
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde etkili olan yağmurun ardından rengi siyaha dönen Eynerce Deresi, İzmit Körfezi'ne aktı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde etkili olan yağmurun ardından rengi siyaha dönen Eynerce Deresi, İzmit Körfezi'ne aktı. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Maalesef Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nden her yağışta olduğu gibi yine aynı görüntüyle karşılaşıyoruz" dedi.

Dilovası'nda yağışların ardından rengi siyaha dönen su, Eynerce Deresi'nden İzmit Körfezi'ne aktı. Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) açıkta depolanan kömür tozlarının yağmur sularına karışarak dereye akmasıyla kirlilik oluşurken, deniz kenarının bir bölümü de karardı. Bazı kişilerin ise kömür tozlarının suyla buluştuğu yerin yanı başında denize girdiği görüldü.

Her yağışta Kömürcüler OSB'deki kömür tozlarının derelerden İzmit Körfezi'ne aktığını söyleyen Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Maalesef Kömürcüler OSB'den her yağışta olduğu gibi yine aynı görüntüyle karşılaşıyoruz. Çatalçeşme'de toplanan kömür tozları dereler yardımıyla İzmit Körfezi'ni kirletiyor. Ciddi bir kirlilik oluşuyor. Yüzeysel anlamda da yüzlerce metrekare alanı kirletmiş durumda" diye konuştu. Bölgeden kaldırılacağı açıklanan OSB'nin bir an önce taşınmasını istediklerini belirten Sami, "Bizler bir an önce verilen sözlerin tutularak Kömürcüler OSB'nin kapatılmasını istiyoruz. Burayı kapatıp karma OSB değil de tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Kömürcüler OSB'nin kaldırılıp o bölgeye düzenli konut alanlarının oluşturulmasını istiyoruz. Burada yüzmek sakıncalı ve tehlikeli ama insanlar da derenin aktığı bölgenin yakınında denize girip yüzüyorlar" dedi.

Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı
Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı
YORUMLAR
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İzmit Körfezi siyaha büründü İzmit Körfezi siyaha büründü Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu Kırklareli Valisi Ekici, OSB'de incelemede bulundu
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kömür tozları yağmurla dereye aktı, İzmit Körfezi karardı - Son Dakika

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