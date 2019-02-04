Son Dakika Haberleri: Kömür Tozu Yüklü Tırda Yangın

Kömür Tozu Yüklü Tırda Yangın

7 dakika önce

Erzincan'da seyir halindeki kömür tozu yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan'da seyir halindeki kömür tozu yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nurettin Atak'ın (50) kullandığı 19 AAJ 536 plakalı kömür tozu yüklü tır, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'ndeki rampadan inmesinin ardından lastiği patlayarak alev aldı.

Durumu fark eden Atak, aracı güvenli alana çektikten sonra çekiciyi dorseden ayırarak polis ve itfaiyeye haber verdi.

Erzincan Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, kara yolunun bir şeridini trafiğe kapatarak önlem aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına zamanında müdahale ettiğini belirterek, " Çorum'dan yüklediğim kömür tozunu Erzurum'a götürmek üzere yola çıkmıştım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:18 Kaynak: AA

İtfaiye, Erzincan, Güncel
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