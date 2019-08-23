Son Dakika Haberleri: Kömür tüketimi: Avrupa'da azalıyor, Türkiye'de artıyor
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Kömür tüketimi: Avrupa'da azalıyor, Türkiye'de artıyor

1 saat önce

Avrupa Birliği ülkelerinde taş kömürü üretimi ve tüketimine dair son rakamlar son 28 yıllık süreçte hızlı bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Türkiye'de ise taş kömürü üretimi son 10 yılda azalırken tüketim hızla artıyor.

Kömür tüketimi: Avrupa'da azalıyor, Türkiye'de artıyor, System.String[]

Avrupa Birliği ülkelerinde taş kömürü üretimi ve tüketimine dair son rakamlar son 28 yıllık süreçte hızlı bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Türkiye'de ise taş kömürü üretimi son 10 yılda azalırken tüketim hızla artıyor.


Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Avrupa ülkelerinde fosil yakıtlardan taş kömürü üretimi ve tüketiminin yıllara göre değişimini gösteren verileri yayımladı. Buna göre 2018 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde taş kömürü tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında azalarak 226 milyon tona gerilerken üretim yüzde 6'lık bir düşüşle 74 milyon ton olarak kaydedildi.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:00 
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