Kömür yasağının 37 yıldır devam ettiği Marmaris'te denetimler sürüyor - Son Dakika

Kömür yasağının 37 yıldır devam ettiği Marmaris'te denetimler sürüyor

20.01.2021 15:43
Kömür yasağının 37 yıldır devam ettiği Marmaris'te denetimler sürüyor, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye encümenince 1984'te alınan kömür yakma yasağı kararı, bu kış da titizlikle uygulanıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye encümenince 1984'te alınan kömür yakma yasağı kararı, bu kış da titizlikle uygulanıyor.

Turistik ilçede hava kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla 37 yıl önce alınan ev ve iş yerlerinde kömür yakma yasağı, aralıksız sürdürülüyor.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla kömür yakma yasağı kontrollerini sıklaştırdı. Ekipler, odun satışı yapılan yerleri ve bacaları normalden fazla tüten evleri kontrol etti.

Aşırı duman çıkan binaların yöneticileriyle görüşen zabıtalar, bacaların düzenli temizlenmesi uyarısında bulundu.

İlçe genelindeki kontrollerde kömür yakan ev ve iş yerine rastlanılmadı.

-"İlçeye yeni gelenler yasağı bilmiyor"

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla denetimleri arttırdıklarını söyledi.

Kış aylarında kömür yakılmasıyla ilgili ihbarlar aldıklarını belirten Ünver, "Akşamları üç ekiple kontroller yapıyoruz. Marmaris'in temiz havasına zarar verdirmemek için yasağı titizlikle devam ettiriyoruz. Son dönemde ilçemize taşınan ancak bu yasaktan haberi olmayan vatandaşlarımız var. Bu kişilere yasak olduğunu anlatıyoruz." diye konuştu.

Hisarcık, Marmaris, Muğla, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kömür yasağının 37 yıldır devam ettiği Marmaris'te denetimler sürüyor - Son Dakika


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