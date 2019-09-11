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Kömür yerine kendini yakacaktı

45 dakika önce

Kömür yerine kendini yakacaktı Kahramanmaraş'ta bir işletmede çalışan personel, nargile kömürü hazırlarken yaptığı hareketler meraklı bakışların hedefi olduKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir işletmede çalışan personel, nargile kömürü hazırlamak için çıktığı caddede yaptığı hareketler...

Kömür yerine kendini yakacaktı

Kahramanmaraş'ta bir işletmede çalışan personel, nargile kömürü hazırlarken yaptığı hareketler meraklı bakışların hedefi oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir işletmede çalışan personel, nargile kömürü hazırlamak için çıktığı caddede yaptığı hareketler çevrede izleyenleri şaşkına çevirdi.

Dulkadiroğlu İlçesi kafeler sokağı olarak bilinen yerde nargile kömürü yakmak için caddeye çıkan personelin ilginç hareketleri, bu kadarına da pes dedirtti.

Elinde bulunan düzeneği çevresinde hızla döndüren personelin bir anlık dikkatsizliği, az kalsın yaralanmasına neden oluyordu. Kömürü daha kor hale getirmek tüm gücüyle döndüren personel, kimseye zarar vermeden tekrar iş yerine döndü.

Kömür yerine kendini yakacaktı

Kahramanmaraş, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:43 Kaynak: İHA
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