Son Dakika Haberleri: Kömür Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kömür Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

9 dakika önce

ARDAHAN'ın Posof İlçesinde kömür yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücüsü hayatını kaybetti.

Kömür Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
ARDAHAN'ın Posof İlçesinde kömür yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Söğütlükaya Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. Damal ilçesinden Posof yönüne giden Memet Zeki Kaçak (55) yönetimindeki kömür yüklü 27 JF 792 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kamyon sürücüsü Memet Zeki Kaçak olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Turgut Arda yalandı. Arda, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:49 Kaynak: DHA

Posof, Ardahan, Güncel
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