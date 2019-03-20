Kömür Yüklü Kamyon Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı
9 dakika önce
ARDAHAN'ın Posof İlçesinde kömür yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücüsü hayatını kaybetti.
ARDAHAN'ın Posof İlçesinde kömür yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Söğütlükaya Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. Damal ilçesinden Posof yönüne giden Memet Zeki Kaçak (55) yönetimindeki kömür yüklü 27 JF 792 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kamyon sürücüsü Memet Zeki Kaçak olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Turgut Arda yalandı. Arda, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Ardahan
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:49 Kaynak: DHA
70 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibi Parasını Hala Almadı! Talihlinin Kaybı 2,6 Milyon Lira
Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti
Oyuncu Ümit Yesin Son Yolculuğuna Uğurlandı
OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor