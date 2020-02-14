Kömür yüklü tır kontrolden çıkıp devrildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kömür yüklü tır kontrolden çıkıp devrildi - Son Dakika

Kömür yüklü tır kontrolden çıkıp devrildi

7 saat önce

Denizli'de dönüş yapmak isteyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kavşakta devrildi.

Kömür yüklü tır kontrolden çıkıp devrildi, System.String[]

Denizli'de dönüş yapmak isteyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kavşakta devrildi.


Kaza, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2186 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ö. idaresindeki kömür yüklü 20 EF 297 plakalı tır, kavşakta dönmek isterken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan şans esere yara almadan kurtulan sürücü E.Ö., kendi imkanları ile tırdan çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik nedeni ile yolu bir süre trafiğe kapattı.


Tırın devrilmesi ile yol ve kaldırıma savrulan kömür ise başka bir araca aktarıldı. Sonrasında bölgeye gelen belediye ekipleri ise yoldaki kömürün herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için çevreye odun talaşı döktü.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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