Kömür yüklü tır kontrolden çıktı: Araklı-Bayburt karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika

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Kömür yüklü tır kontrolden çıktı: Araklı-Bayburt karayolu trafiğe kapandı
6 saat önce
Araklı-Bayburt karayolunun Tilkibeli mevkiinde kömür yüklü tırın kontrolü kaybetmesi sonucu karayolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:34 Kaynak: İHA
Araklı- Bayburt karayolunun Tilkibeli mevkiinde kömür yüklü tırın kontrolü kaybetmesi sonucu karayolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Araklı-Bayburt karayolunun Tilkibeli mevkiinde kömür yüklü tırın sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu yaklaşık 4 saattir ulaşım sağlanamazken, uzun kuyruklar oluştu. Tır sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tırın Trabzon'dan yola çıktığı belirtildi. Sisin etkili olduğu bölgede ekipler karayolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - TRABZON
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