Kömürcüler termik santral istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kömürcüler termik santral istiyor - Son Dakika

Kömürcüler termik santral istiyor

6 saat önce

Kömür üreticileri, şartlı ihalesi yapılan ve aradan 6 yıl geçmesine rağmen hayata geçmeyen 4 termik santral projesinin yeniden ihalesinin yapılarak hayata geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Kömürcüler termik santral istiyor, System.String[]

Kömür üreticileri, şartlı ihalesi yapılan ve aradan 6 yıl geçmesine rağmen hayata geçmeyen 4 termik santral projesinin yeniden ihalesinin yapılarak hayata geçmesini beklediklerini dile getirdi.


Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından 2012-2013 yılları arasında 5 termik santral kurma şartlı ihale yapılmasına ve aradan 6 yıl geçmesine rağmen bu santrallerden biri hariç diğerleri hayata geçmedi. Sektör temsilcileri, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından yapımına başlanmayan ve işletmeye açılmayan santraller için yeniden ihale yapılmasını beklediklerini dile getirdi. Birçok kişiye istihdam sağlayacak ve devletin gelirlerine olumlu katkı yapacak projelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Yerli ve milli enerji kaynaklarından linyit kömürünün Türk ekonomisine büyük destek sağlamasına yönelik santral projeleri için karar ve süreç önümüzdeki günlerde belli olacak. - İSTANBUL

Türkiye Kömür İşletmeleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü
Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
04:14 Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 bekçi yaralandı - Son Dakika
04:12 Ordu'da fındık arazisi ve ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
04:04 Kadıköy'de ikametgah yangını - Son Dakika
04:00 Başkentte kaçarken kalaşnikof ve tabanca düşüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
03:57 Büyükçekmece'de otomobilden açılan rastgele ateşte bir bekçi ağır yaralandı(1) - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 04:35:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kömürcüler termik santral istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]