Kömürden Çıkışın Faturası Ağır Olacak: Tazminat, İndirim, Yardım ve 1 Trilyon Euro Ek Yatırım

ALMANYA'nın önde gelen düşünce kuruluşu Ekonomi
Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede 2038'e kadar elektrik üreten kömür santrallerinin kapatılması önerisini eleştirerek, bunun Almanya
'ya pahalıya mal olacağını açıkladı. Ifo'nun araştırmacısı Karen Pittel'e göre, santral işletmecilerine ödenecek tazminat ve elektrik fiyatlarında planlanan indirim, kömürden çıkışın maliyetlerini daha da artıracak. Almanya'nın ve uluslararası iklim hedeflerinin uygulanması için uzun vadeli bir planı bulunmadığına da dikkat çekilen enstitü açıklamasında "Mevcut tahminlere göre, yine de ülkede enerji sistemi dönüşümü için 2050 yılına kadar 1 trilyon Euro'dan fazla ek yatırım yapılması gerekiyor" denildi.
GÖRÜŞMELER 21 SAAT SÜRDÜ
Almanya'da hükumetin oluşturduğu Kömürden Çıkış Paydaş Komisyonunca yapılan açıklamada, ülkede kömürden elektrik üretimi yapılan santrallerin 2038'e kadar kapatılması gerektiği belirtilmişti. Sanayi, sendika, akademi ve STK
temsilcilerinden oluşan 31 üyeli komisyonun 21 saat süren çetin görüşmelerden sonra kararlaştırdığı önerinin hükumet tarafından kanun haline getirilmesi bekleniyor. Santrallerin kapatılmasından etkilenecek eyaletlere yardım için 40 milyar Euro ayrılması kararlaştırıldı. Avrupa
'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 40'tan fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Hükumet, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030'a kadar yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyor.